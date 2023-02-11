اليوم السابع
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رئيس وزراء تونس: مشاركة المرأة فى الانتخابات التشريعية دون المأمول

السبت، 11 فبراير 2023 03:30 م
رئيس وزراء تونس: مشاركة المرأة فى الانتخابات التشريعية دون المأمول نجلاء بودن - رئيسة وزراء تونس
إيمان حنا

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وصفت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان، مشاركة المرأة في الاستحقاق الانتخابي الخاص بالانتخابات البرلمانية بأنها دون المأمول، وفق "إذاعة شمس التونسية".

وأضافت بودن، أن ضعف مشاركة النساء في الانتخابات الأخيرة قد يعود للعزوف العام الذي ساد في البلاد إثر تقلص منسوب الثقة في الطبقة السياسية بناء على تراكمات العشرية السابقة وما شهدته من عنف ضد المرأة حتى تحت قبة البرلمان.

وتابعت بودن على أن الحكومة تعمل على دراسة أسباب هذا العزوف وتشخيصها ووضع البرامج الكفيلة بمزيد انخراط المرأة ومشاركتها في مختلف الاستحقاقات كناخبة وكمترشحة .

ومن جهة ثانية كان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أكد أهمية الدور الذي يضطلع به القضاء في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس، مشددا على ضرورة محاسبة كل من أجرم على قدم المساواة فمن غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم.

وأشار رئيس الجمهورية التونسي  إلى أن الشعب التونسي يريد المحاسبة وقد طال انتظاره والواجب المقدّس يقتضي أن تتم الاستجابة لهذا المطلب في أسرع الأوقات لأنه مطلب شعبي مشروع.

 

 

 

 

 


تونس

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