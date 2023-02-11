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رئيس منظمة الصحة العالمية يتفقد مراكز الإيواء فى حلب بعد كارثة الزلزال

السبت، 11 فبراير 2023 01:57 م
رئيس منظمة الصحة العالمية يتفقد مراكز الإيواء فى حلب بعد كارثة الزلزال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس
كتب عبد الوهاب الجندى

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وصل منذ قليل رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إلى حلب للقيام بجولة مع وزير الصحة ومحافظ حلب، على بعض المشافي ومراكز الإيواء بالمحافظة، وقال "جيبريسوس" لوكالة الأنباء السورية: "أحضرنا 35 طنا من المعدات الطبية إلى المتضررين من الزلزال في سوريا".

من جانبه قال وزير الصحة السوري، الدكتور حسن الغباش، إن "زيارة جيبريسوس مهمة للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الزلزال والنقص الموجود بشكل فعلي في المعدات الطبية والأدوية بالمشافي.".

كما زار الرئيس السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد، اليوم السبت ضحايا الزلزال في مدينة اللاذقية في مشفى تشرين الجامعي، بحسب بيان للرئاسة السورية.

واطمأنا على المصابين "ضحى نور الله وابنها ابراهيم زكريا"، اللذين تم انتشالهما مساء أمس بعد خمسة أيام قضياها تحت الأنقاض في مدينة جبلة.

كما زار الأسد وزوجته العائلات المتضررة من الزلزال والتي تقيم في مركز الشهيد باسل الأسد للتدريب التربوي في مدينة اللاذقية واطمأنا على أحوالها.


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