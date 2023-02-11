اليوم السابع
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قصة نجاة بطلتها "كلبة"..أرشدت عن موقع صاحبتها تحت الأنقاض(فيديو)

السبت، 11 فبراير 2023 01:18 م
قصة نجاة بطلتها "كلبة"..أرشدت عن موقع صاحبتها تحت الأنقاض(فيديو) كلبة فى زلزال تركيا
إيمان حنا

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قصة تحمل معانى الوفاء بين كلبة وصاحبها، ووثقتها مقاطع لفيديو من مدينة هاتاى التركية ، إحدى المدن المنكوبة جراء الزلزال.

 

تعود تفاصيل القصة لـ"كلبة"، ساعدت فرق الإنقاذ في ولاية هاتاي التركية، في إنقاذ سيدة بعد مضي 103 ساعات على بقائها تحت أنقاض مبنى انهار من جراء الزلزال الذي ضرب كلا من تركيا وسوريا، بعد سماع نباح كلبتها.

وسمع فريق الإنقاذ الذي كان يطلق نداءات بحثا عن ناجين تحت الأنقاض في شارع "أتاتورك"، صوت نباح بين الأنقاض، ليسارعوا على الفور بأعمال إزالة الركام.

وبعد جهود حثيثة، تبين لعناصر الإنقاذ أن سيدة (35 عاما) كانت عالقة تحت الركام، حيث تم إنقاذها بفضل كلبتها "فينوس"، وفق سكاى نيوز .

وبعد إخراجها من تحت الركام، نقلت السيدة "دويجو" إلى المستشفى على الفور، بالتزامن مع الاعتناء بالكلبة.

وكانت الـ"كلبة" أصرت على البقاء بجوار إحدى الأبنية المتهدمة فى مدينة هاتاى التركية ، ورفضت إبعادها عن الركام انتظارا لخروج صاحبها العالق تحت أنقاض منزله منذ 5 أيام.

تأتى هذه القصة ضمن عشرات القصص الإنسانية وسط الركام الذي خلفه الزلزال المدمر بتركيا وسوريا، لليوم الخامس على التوالى.

يذكر أن حصيلةالضحايا ارتفعت إلى 23 ألف فى كل من تركيا وسوريا ولا تزال عمليات البحث عن المفقودين جارية .


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