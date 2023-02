قصة نجاة بطلتها "كلبة"..أرشدت عن موقع صاحبتها تحت الأنقاض(فيديو)

قصة تحمل معانى الوفاء بين كلبة وصاحبها، ووثقتها مقاطع لفيديو من مدينة هاتاى التركية ، إحدى المدن المنكوبة جراء الزلزال.

103 hours after the earthquake, the dog named "Venus" and its owner were rescued alive from the wreckage of the 6-storey apartment building in Hatay's Antakya district.pic.twitter.com/TA0d37R89m