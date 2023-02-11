رئيس كهرباء شمال الدلتا يجتمع بمسئولى كفر الشيخ لمتابعة الأداء

اجتمع المهندس محمد عسل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء اليوم السبت الموافق بمسئولى قطاع كفر الشيخ، فى إطار الاجتماعات الشهرية لمناقشه كافه مؤشرات الاداء الفنيه والتجاريه والماليه للقطاع.

و حضر الاجتماع رؤساء قطاعات ( التشغيل - التجارى - المالى - التفتيش الفنى والتجارى - المشروعات - كبار المشتركين - التخطيط الفنى -الجوده - التكاليف - العدادات - نظم المعلومات - القانونى - السلامه والصحه المهنيه) بالشركه وبحضور رئيس القطاع المختص مديرى عموم ( المشروعات - الهندسات - الشئون التجاريه ) - مديرى الهندسات - رؤساء الايرادات بالقطاع وذلك لمناقشه كافه المستجدات.

و ناقش الاجتماع موقف تنفيذ الخطه الاستثماريه وخطه تعديل الخطوط الهوائيه لكابلات ارضيه وموقف تنفيذ مشروع حياه كريمه بمركز مطوبس.

واكد المهندس محمد عسل على ضروره الالتزام بتنفيذ برنامج الصيانه وبتعليمات السلامه والصحه المهنيه و كذلك موقف الخطه العاجله لتحسين الفقد فى الطاقه ورفع معدلات الاداء وعرض المشاكل والمعوقات لحلها بهدف تحقيق كافه مستهدفات الشركة .