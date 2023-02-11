اليوم السابع
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رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ختام الدراسة الرسمية للتدريب المتقدم "الشارة الوطنية"

السبت، 11 فبراير 2023 07:59 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد ختام الدراسة الرسمية للتدريب المتقدم "الشارة الوطنية" رئيس جامعة كفرالشيخ يشهد ختام الدراسة الرسمية للتدريب المتقدم الشارة الوطنية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم السبت، ختام الدراسة الرسمية للتدريب المتقدم "الشارة الوطنية "لقائدات عشائر الجوالة بالجامعة بالتنسيق مع جمعية المرشدات المركزية المصري.

جاء ذلك بحضور وإشراف الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، قائده مني أمين مفوض التدريب الأهلي، وعضو اللجنة العربية بالإقليم العربي بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، ومقرر لجنة التدريب والتنمية القيادية بالاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وأعضاء لجنة التدريب بجمعية المرشدات المركزية المصرية، قائد جورجيت حنا، وقائد صفوت شلبي، وقائد رحاب يوسف، وقائد وفاء عبد الصمد، وقائد ساره الشيخ وقائد أسماء العدروسي وقائد ناهد عبد المقصود.

وتناول البرنامج العديد من الجلسات التدريبية في مجال العمل الإرشادية للقائدات وإقامة مخيم الدراسة بتنفيذ، ساري علم..تخييم ..كادجات إرشادية. جاء ذلك بإشراف وتنسيق مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة ومفوض تدريب جمعية المرشدات بكفر الشيخ الدكتور صفوت شلبى ،ومسئولي النشاط بالإدارة كابتن حازم عياد، قائد أمل عبد الرحمن، قائد أحمد عبدالله.

المشاركات من الطالبات في ختام الدراسة الرسمية للتدريب المتقدم الشارة الوطنية
المشاركات من الطالبات في ختام الدراسة الرسمية للتدريب المتقدم الشارة الوطنية

 

تكريم احدى الطالبات
تكريم احدى الطالبات

 

تكريم الطالبات في ختام الدراسة الرسمية للتدريب المتقدم الشارة الوطنية
تكريم الطالبات في ختام الدراسة الرسمية للتدريب المتقدم الشارة الوطنية

 

رئيس جامعة كفرالشيخ يشهد ختام الدراسة الرسمية للتدريب المتقدم الشارة الوطنية
رئيس جامعة كفرالشيخ يشهد ختام الدراسة الرسمية للتدريب المتقدم الشارة الوطنية

 

 


كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

جمعية المرشدات المركزية المصري

الخدمة العامة

إدارة الشباب ورعاية الطلاب



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