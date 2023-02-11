رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بمدينة 6 أكتوبر

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، بجولة تفقدية موسعة بمدينة 6 أكتوبر، تشمل 3 مصانع للقطاع الخاص، وأحد مشروعات التطوير العقارى، المنفذة بالشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.
رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بمدينة 6 أكتوبرالسبت، 11 فبراير 2023 11:22 ص
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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