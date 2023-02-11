رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يتفقد بداية الفصل الدراسى الثانى

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بعض المعاهد، صباح اليوم، للاطمئنان على سير الدراسة فى بداية الفصل الدراسي الثاني ، وشملت الزيارة معهد بنين الإسكندرية، وتابع سير أعمال اليوم الدراسي والتوجية على شيوخ المعاهد بالمتابعة المستمرة.

وشدد رئيس المنطقة الازهرية بالإسكندرية على تسليم الكتب للطلاب فوراً، والالتزام بالخطط الخاصة بتوزيع المناهج كما قام بزيارة معهد سموحة الابتدائي النموذجى للغات لمتابعة اخر التطورات والاطمئنان على جاهزية المعهد لاستقبال الطلاب بداية من يوم الأحد بالمعهد الأساسي بعد عودته للعمل بكامل طاقته.

وكان قد تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بعض المعاهد للوقوف على جاهزية المعاهد لاستقبال الطلبة والطالبات للفصل الدراسي الثاني وذلك بإدارة وسط وبعض شيوخ المعاهد ومعرفة احتياجات المعاهد قبل بدء الدراسة.

ووجه خلال الجولة بالمتابعة المستمرة حتى بداية الفصل الدراسي الثاني وشملت الجولة معهد سموحة الابتدائي النموذجى ومعهد بنين سموحة ومعهد اسكندرية.

كما وجه إدارة التوريدات بتوفير جميع احتياجات المعاهد وطالب شيوخ المعاهد بالتعاون بينهم لتوفير احتياجات معهد سموحة الابتدائي النموذجى استعداد لعودة الطلاب ، كما شملت الجولة كنترول الشهادة الاعدادية واطمأن على سير أعمال التظلمات وكان برفقته أحمد البرجى مدير التعليم الثانوى ومصطفى الباهى مدير التعليم الابتدائي و حسين الشناوى مدير إدارة التوريدات واسماعيل أنور مدير العلاقات العامة ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.