"خليك واعى" لا صحة لتشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر.. إنفوجراف

إنتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء حول اعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر على غرار أسعار الوقود، إلا أن وزارة الكهرباء نفت ذلك.

الحقيقة

الوزارة أكدت أنه لم يتم إصدار أية قرارات أو طرح أية مقترحات تخص هذا الشأن.

الوزارة أكدت أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل 3 أو 6 أشهر على غرار أسعار الوقود.

شددت على عدم تغير الأسعار المقررة لشرائح الكهرباء طبقاً لقرار مجلس الوزراء بتأجيل زيادة أسعار الشرائح التي تم اعتمادها منذ يوليو 2021.

يتم سداد فواتير الكهرباء شهرياً بشكل طبيعي وفقاً لأسعار الشرائح المقررة.

ناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.