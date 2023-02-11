اليوم السابع
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خبير أمريكى: الدبابات الغربية لن تغير مسار المواجهة فى أوكرانيا

السبت، 11 فبراير 2023 02:00 ص
خبير أمريكى: الدبابات الغربية لن تغير مسار المواجهة فى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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أكد مايكل كوفمان، خبير مركز الأبحاث البحرية الأمريكية أن الدبابات الغربية لن تغير مسار المواجهة بأوكرانيا، حيث دمّرت روسيا آلاف الدبابات الأوكرانية، التي لا تختلف عن الغربية.

وقال كوفمان في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" إن "الدبابات ليست عصا سحرية"، وأكد أنه حتى الأسلحة القوية مثل راجمات "هيمارس" فقدت أهميتها، حيث إنه عادة ما يكون لنوع معين من الأسلحة تأثير أكبر عند استخدامه لأول مرة في مواجهة معينة.

وأشار إلى أنه تم تدمير آلاف الدبابات في أوكرانيا، وأضاف: "لا أعتقد أن الدبابات الغربية متفوقة على الدبابات الروسية إلى حد يغير الوضع برمته".


حرب روسيا واوكرانيا

روسيا

اوكرانيا

موسكو

كييف

مايكل كوفمان

هيمارس

البحريه الامريكيه



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