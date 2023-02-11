خارج الحدود.. ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا لـ23 ألف قتيل و83 ألف مصاب (فيديو)

كتب محمد جمال

بث تلفزيون اليوم السابع تغطية إخبارية جديدة من برنامج خارج الحدود، من إعداد وتقديم محمد جمال المغربى نبدأها مع حضراتكم من الحدث الأبرز والفاجعة الأكبر فى عام 2023 وهو الزلزال الذى ضرب تركيا وسوريا.

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا إلى أكثر من 19 ألف قتيل ، و أكثر من 77 ألف جريح، وقررت الحكومة التركية نقل المسافرين من وإلى مناطق الزلزال "مجانًا عبر الخطوط التركية لتسهيل عمليات الإنقاذ.

أما فى سوريا فقد ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 5 الآف قتيل وأكثر من 7 آلاف جريح، ليكون إجمالي قتلى الزلزال في تركيا وسوريا ما يقرب من 23 ألف قتيل و83 ألف مصاب.

يذكرأن، ضرب زلزال مدمر الاثنين الماضى جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، ثم زلزال آخر بعد عدة ساعات بقوة 7.6 درجات ثم مئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما تسبب في خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

أما فى الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أيام من إسقاط المنطاد الصينى فوق المحيط الأطلسى، كشفت واشنطن عن تفاصيل الحطام التى تم جمعها للمنطاد، وقال مسئول أمريكى، إن منطاد المراقبة الصيني، قادر على جمع إشارات الاتصال، مشيرا إلى أن المنطاد مجهز بهوائيات قادرة على "جمع المعلومات الاستخباراتية".

وأوضح المسئول الأمريكى، أن الصور تُظهر أن المنطاد الذى طوله 60 متراً، يحمل ألواحاً شمسية كبيرة، بإمكانها تشغيل "أجهزة جمع المعلومات الاستخباراتية".

ومرر مجلس النواب الأمريكى قرارا يدين استخدام بكين لمنطاد المراقبة فوق أجواء الولايات المتحدة، ووصفه بأن انتهاك صريح للسيادة الأمريكية، وطالب القرار أيضا إدارة بايدن بإبقاء الكونجرس على علم بأى معلومات أخرى على صلة بالحادث.

من ناحية أخرى، نفت الصين أن يكون المنطاد لأغراض التجسس، وقالت إنه جهاز لمراقبة الطقس، ولكن الولايات المتحدة تعتقد أن المنطاد واحد من مجموعة من مناطيد قامت بعمل جولات على 5 قارات.

ومن الولايات المتحدة إلى القدس

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مقتل إسرائيليين اثنين في عملية دهس بالقدس، بالإضافة إلى إصابة 7 أشخاص بينهم طفل.

وقالت شرطة الاحتلال إن منفذ عملية الدهس شاب يبلغ من العمر 31 عاما من بلدة العيسوية ويحمل بطاقة هوية زرقاء معروفة لدى قوات الأمن، مشيرة إلى أن قوات الأمن تمكنت من تحييده.

وقامت قوات الاحتلال الإسرائيلى بإغلاق شارع النبى صموئيل كما كثفت من وجودها الأمنى في القدس تحسبا لأى عمليات عنف أخرى.