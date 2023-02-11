حياة كريمة.. تقديم الرعاية الطبية لـ 1129 حالة بقافلة جامعة طنطا لمركز قطور

الغربية - محمد طارق

نظمت جامعة طنطا اليوم، قافلة طبية شاملة إلى سجين الكوم مركز قطور بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة".

وأكد الدكتور محمود ذكي، أن هناك أولوية بالجامعة لدعم مبادرة "حياة كريمة" من خلال تنظيم القوافل الطبية والتى تعد وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الخدمات الطبية التى تقدمها الجامعة للوصول إلى القرى الأكثر احتياجاً موضحا أن القوافل تضم نخبة متميزة من أطباء جامعة طنطا في كافة التخصصات الطبية، ويتم خلالها تقديم خدمات طبية على أعلى مستوى للمرضى وصرف الدواء بالمجان وذلك حرصًا من الجامعة على الالتزام والوفاء بمسئوليتها المجتمعية فى اطار خطتها التنفيذية وتحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030.

تفقد الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عيادات القافلة، موضحاً أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي لعدد 1129 من خلال 14 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 81 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

وأضاف الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 72 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 113 في عيادة طب الأطفال، و 127 بجراحة العظام، و75 بعيادة الأمراض الجلدية، و 90 بأمراض الباطنة، و 32 بعيادة جراحة المسالك البولية، و 108 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و 26 بعيادة الجراحة العامة، و 75 بعيادة الأمراض الصدرية ، و 36 بالنفسية والعصبية، 152 بعيادة طب وجراحة العيون ، و 34 بعيادة القلب والأوعية الدموية و114 بمبادرة 100 مليون صحة و75 التحاليل، كما تم تحويل 81 حالة بواقع 8 جراحة المخ والاعصاب، 8 عظام، 4جلدية، 4باطنة ، 8 المسالك البولية ، 13 انف واذن وحنجرة ، 9 جراحة عامة،3 الصدر، 3 نفسية وعصبية ، 2 قلب وأوعية دموية، 19 طب وجراحة عيون.

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ 10 مواطن، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.