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حميميم: منظمات الغوث الدولية تتهرب من تقديم المساعدات للسوريين

السبت، 11 فبراير 2023 04:00 ص
حميميم: منظمات الغوث الدولية تتهرب من تقديم المساعدات للسوريين زلزال سوريا - أرشيفية
وكالات

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أشار اللواء أوليغ إيغوروف، نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة في سوريا، إلى أن منظمات الإغاثة الدولية تتهرب من تقديم المساعدات الإنسانية للسوريين المنكوبين بالزلزال.

وقال إيجوروف في مؤتمر صحفي: "نحن مجبرون على لفت انتباه المجتمع الدولي إلى تهرب المنظمات الأجنبية من تقديم المساعدات للمنكوبين في سوريا".

يشار إلى أنه وفقا لتفويض الأمم المتحدة، يتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى بمحافظة إدلب، ومنه إلى المناطق الخارجية عن سيطرة الحكومة شمال سوريا.


سوريا

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زلزال سوريا

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