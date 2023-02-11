حضور مرتفع لطلاب المدارس فى أول أيام الفصل الدراسي الثانى.. صور

كتب محمود طه حسين

شهد اليوم الأول من بدء الفصل الدراسي الثانى حضورا مرتفعا للطلاب، وتفقد طارق نور الدين مدير عام إدارة قوص التعليمية بمديرية التربية والتعليم بقنا سير وانتظام الدراسة فى اليوم الأول لها، حيث زار مدير عام إدارة قوص التعليمية مجمع المخزن للتعليم الأساسي وشهد طابور الصباح بالمرحلة الابتدائية، كما تفقد عدد من الفصول بالمدرسة، وهنأ التلاميذ ببدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.

وطالب مدير الإدارة التلاميذ بالاستعداد النفسي ضمانا لتحقيق نسبة تحصيل أكبر أثناء اليوم الدراسى، مؤكدا أن التحصيل الدراسى داخل الفصل أثناء اليوم هو الركيزه الأساسية والذى يمثل أكثر من ٦٠% من بناء المعلومة داخل العقل.

كما زار مدير عام الإدارة فصول مدرسة نجع معوض الإعدادي حيث تفقد عدد من الفصول وناقش الطلاب فى مدى استعدادهم للدراسة ، كما وجه الشكر لقيادات مدرستى المخزن ونجع معوض الإعدادية على مشاهدة من انتظام للعملية التعليمية فى اول يوم عمل داخل المدرسة.

ووجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مديري المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم ستكون داخل المدارس لصفوف النقل، بينما يتم اختيار (3-5) مدارس في كل إدارة تعليمية مزودة بمسرح أو قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، فضًلا عن اختيار أفضل معلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، بالاضافة إلى إمكانية الاستعانة بمعلمين من خارج المنظومة التعليمية وحصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية.