حريق بمصنع أحذية شرق محافظة بورسعيد.. صور



الحريق في المصنع

اندلع حريق داخل مصنع أحذية شرق محافظة بورسعيد ، مساء الجمعة، تسبب في خسائر كبيرة داخل المصنع.

تلقت الحماية المدنية بلاغًا باندلاع حريق ضخم بمصنع للصناعات الجلدية - الأحذية، فانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المنطقة، وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل انتقال ألسنة النيران إلى مناطق مجاورة.



جانب من حريق المصنع

وتبين من المعاينة الأولية أن النيران أحرقت المصنع وتسببت في خسائر كبيرة، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحصر التلفيات. ويقوم رجال مديرية أمن بورسعيد بمعاينة موقع الحادث لمعرفة أسباب وقوع الحريق.



الحريق

وفي سياق آخر، أصيب 4 أشخاص بينهم طفلان بمحافظة بورسعيد، باختناق، الخميس، نتيجة تسرب غاز في مساكن السيد متولي.

استقبل مستشفى الزهور، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، 4 حالات اختناق نتيجة تسرب غاز في مساكن السيد متولي، وهم: رنا محمد شطا 19 عامًا، وعبده حسن الدسوقى 15 عامًا، وأحلام فاروق سرحان 41 عامًا، وزينة محمد طاهر 9 أعوام، نتيجة تسرب غاز في مساكن السيد متولي. حُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.