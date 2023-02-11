اليوم السابع
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حبس شخص يتاجر فى النقد الأجنبى بمنطقة باب الشعرية 4 أيام

السبت، 11 فبراير 2023 01:32 م
حبس شخص يتاجر فى النقد الأجنبى بمنطقة باب الشعرية 4 أيام النقد الأجنبى- أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي فى منطقة باب الشعرية بالمخالفة لأحكام القانون. 
 
وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار في النقد الأجنبي وتحقيق أرباح غير مشروعة. 
 
أكدت معلومات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مزاولة أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذاً من دائرة قسم شرطة باب الشعرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الاتجار بالنقد الأجنبى

مديرية أمن القاهرة

قسم شرطة مدينة نصر أول

السوق المصرفى



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