جمهورية الدومينيكان تكمل مشاركتها بنجاح فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

كتبت رباب فتحى

أكملت سفارة جمهورية الدومينيكان بالقاهرة، مشاركتها بنجاح فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الرابعة والخمسين من خلال جدول أعمال واسع مع الشاعرة روسا سيلفيريو، وفقا لبيان من سفارة الدومينيكان بالقاهرة اليوم.

وزار أكثر من 2500 شخص من الباحثين والدبلوماسيين والطلاب وعامة الناس جناح السفارة رقم B21 للتعرف على الأدب والتاريخ والثقافة والموسيقى وفن الطهو والسياحة والموقع الجغرافى الذين يميزوا جمهورية الدومينيكان.

وفى إطار تواجدها الأول فى هذا الحدث الثقافى الكبير الذى يعتبر الأكبر من نوعه فى العالم العربى، عقدت السفارة العديد من المؤتمرات والمقابلات والمحادثات التليفزيونية، وكذلك محاضرات مع الضيفة روسا سيلفيريو التى قدمت كتبها وتحدثت عن الكاتبات والنساء الشاعرات الدومينيكانيات فى الأدب.

كما أشاد رئيس البعثة أندى رودريجيز دوران، بدعم رئيس الجمهورية لويس أبى نادر، ووزير الخارجية روبرتو ألفاريز، لتعزيز نشر التنوع الثقافى الدومينيكانى وتعزيز العلاقات مع الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف، على الرغم من مسافة أكثر من عشرة آلاف كيلومتر التى تفصل بين مصر وجمهورية الدومينيكان، فإن حضورنا فى هذا المعرض يمثل جسرًا ثقافيًا للتقارب المتبادل.

وبفضل هذا الحدث، تعرف عدد كبير من المصريين على جمهورية الدومينيكان والمعالم السياحية التى تجعلها وجهة سياحية رائدة فى منطقة البحر الكاريبى.

وصرَح، أن السفارة أطلقت خطة تدريب تجريبية فى المعرض مع طلاب الجامعات المصرية، والتى سيتم تقديم برنامجها الرسمى فى إحدى جامعات محافظة القاهرة.

ومن جانبها، أعربت روسا سيلفيريو عن شكرها لاختيارها كمدعوة من قبل سفارة جمهورية الدومينيكان.

وقالت: إن انطباعى عن المعرض كان إيجابياً للغاية، حيث أذهلنى حجم وتأثير هذا المعرض، وعلى الرغم من حاجز اللغة، كان الاستقبال رائعًا وأعطانى صورة ممتعة عن المصريين وثقافتهم.

يذكر، أنه حضر أكثر من 3.5 مليون شخص و 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا فى هذه الدورة المخصصة للشاعر المصرى الراحل صلاح جاهين بحضور 53 دولة والأردن كضيف شرف.ون الوفد الدومينيكانى فى مصر، من الوزراء المفوضين كينيا ليرانزو، وإنريكى بينا، وكاتلين مارتينيز (فخرية)، والمستشار ياسير ماتيو كاندليير.