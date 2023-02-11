جامعة الأقصر تشارك بالفوج الثانى فى برنامج "أسرة مستقرة و مجتمع آمن"

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت جامعة الأقصر تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة وبإشراف الدكتور وائل محمد الصغير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بوفد من طلاب الجامعة في برنامج التوعية "أسرة مستقرة ومجتمع آمن" بمدينة الغردقة.

وأشرف على وفد طلاب الجامعة، في فعاليات الفوج الثاني من البرنامج بمدينة الغردقة، الدكتور بيومي محمد سعيد، أمين كلية الطب البشرى، حيث شارك ممثلو 19 جامعة وهم: "الأقصر، كفر الشيخ، جنوب الوادي، بورسعيد، المنيا، دمياط، مدينة السادات، حورس، بني سويف، الفيوم، بنها، الأزهر، المنصورة، المنوفية، قناة السويس، طنطا، حلوان، السويس، سوهاج".

ويشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد أطلقت هذا الملتقى؛ بهدف توعية شباب الجامعات من الجنسين، بأهم القضايا المجتمعية المعاصرة، وذلك بالتعاون مع المركز العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر.



الفوج الثانى في برنامج أسرة مستقرة مجتمع آمن بمدينة الغردقة



برنامج أسرة مستقرة مجتمع آمن بمدينة الغردقة