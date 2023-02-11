رئيس جامعة الأقصر يتابع انتظام الدراسة بكلية الطب فى أول أيام الترم الثانى

واطمأن رئيس جامعة الأقصر، على جاهزية المعامل، والقاعات الدراسية، والمدرجات؛ لتقديم خدمات تعليمية مميزة؛ لإعداد جيل متميز من الأطباء، حيث وجه الطلاب بضرورة التحصيل العلمي الفعال، والتقييم الذاتي الدوري؛ من خلال متابعة أحدث ما وصلت إليه الأبحاث العلمية، والابتكارات المتطورة في مجالات الدراسة، مؤكداً تقديره للجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وأقسامها المختلفة في تعظيم المخرجات التعليمية، وتحسين مواصفات الخريجين؛ لتحقيق التنافسية، سواء للخدمات التعليمية المقدمة، أو في سوق العمل ومتطلباته المعرفية، والمهارية.

وشدد رئيس جامعة الأقصر، خلال جولته بكلية الطب، على ضرورة الالتزام بالحضور للمحاضرات، والتدريبات، وتطبيق آليات فعالة في التقييم للطلاب، من خلال قياس نسبة الحضور للمحاضرات، والتمارين النظرية، والمعملية.

وقبل بدء الدراسة بالتيرم الثانى، أكد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، أنه تم العمل على تجهيز كافة المتطلبات لدعم طلبة كليات الأقصر المختلفة، كما يتم العمل فى تجهيز مباني الكليات الجديدة لتدخل الخدمة مع قدوم العام الدراسي المقبل، كما تم التشديد على عمداء ووكلاء الكليات بوضع الجداول الزمنية اللازمة لكل فصل دراسي منذ بدء الترم الثاني وحتى نهاية الدراسة ومواعيد إمتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه ناقش مجلس الجامعة مؤخراً خطط إنشاء كلية العلوم التربوية والتقنيات المتقدمة، وكذلك إنشاء كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية، كما وافق المجلس على ترشيح الدكتور أبو الفضل محمود بدران، عضو المجلس، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا، والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة لجائزة الأمير عبد الفيصل للشعر، وفيما يتعلق بتعيينات أعضاء هيئة التدريس، فقد وافق المجلس على تعيين الدكتور محمد عطيتو حامد - المدرس بقسم جراحة العيون - كلية الطب جامعة الأقصر، بوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية، ومنح الدكتورة فاطمة يوسف عبدالحميد أبوزيد – المدرس بقسم الدراسات السياحية بكلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر، اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بذات القسم والكلية، كما وافق المجلس على منح باحثين درجة الماجستير بكليتي الفنون الجميلة والسياحة والفنادق.



انتظام الدراسة بكلية الطب بجامعة الأقصر



انتظام الدراسة بكلية الطب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني



جولة على انتظام الدراسة بكلية الطب بجامعة الأقصر



رئيس جامعة الأقصر يتابع انتظام الدراسة بكلية الطب



متابعة انتظام الدراسة بكلية الطب بالأقصر