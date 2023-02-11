جامعة أسوان تنهى استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسى الثانى

أسوان – عبد الله صلاح السبيع – صلاح المسن

صرح الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، بأن الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2022، مع الحرص على عدم دخول الطلاب بدون إثبات الشخصية، واستمرار عمليات التعقيم و التطهير للقاعات الدراسية، مع مراعاة ترك مسافات كافية داخل القاعات وتحديد أماكن الجلوس للطلاب حفاظًا على التباعد الاجتماعى، مشدداً على انتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بين منسوبى الجامعة.

وأضاف الدكتور لؤى سعد الدين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في بيان صحفى، أنه تم تجهيز قاعات المحاضرات والمعامل بشكل عام بالكليات المختلفة التي يبلغ عددها 19 كلية ومعهداً وأيضا التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية،مع رش وتعقيم القاعات والمعامل بين فترات المحاضرات، في مختلف فروع الجامعة بصحاري وأسوان الجديدة وأبوالريش، مع عدم السماح بدخول الطالب بدون ارتداء الكمامة، مع إجراء أعمال الصيانة بالمدن الجامعية وسيارات الجامعة.

الجدير بالذكر أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات، أعلنوا موعد بداية الفصل الدراسى الثانى للجامعات 2022-2023، وفق الخريطة الزمنية الموضوعة للفصل الدراسى الثانى، سيكون من يوم 11 فبراير 2023.

وأشارت وزارة التعليم العالى، إلى أن الفصل الدراسى الثانى للجامعات، يستمر من يوم 11 فبراير 2023 حتى يوم 1 يونيو 2023، أى استمرار دراسة الترم الثانى 2022-2023، لطلاب الجامعات لمدة 16 أسبوعًا.

وأكدت وزارة التعليم العالى، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للجامعات 2023، ستعقد خلال شهر يونيو القادم 2023، وفق طبيعة الدراسة والامتحانات بكل جامعة.