تغييرات مبكرة في نمط الحياة يمكنك إجراؤها للوقاية من السرطان

من أجل زيادة الوعي حول مرض السرطان ، فإجراء بعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن يؤدي إلى حياة صحية، فالسرطان مشكلة صحية عالمية تؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ، ويعرف بأنه أحد أكثر الأمراض فتكًا في العالم ، فقد انتشرت حالات سرطان الثدي والمبيض وسرطان الرئة ، وذلك وفقا لموقع “indiatoday”.
وفقًا للمعهد الوطني للسرطان ، يمكن أن يبدأ السرطان في أي مكان في الجسم تقريبًا ، والذي يتكون من تريليونات الخلايا. تنمو بعض خلايا الجسم بشكل خارج عن السيطرة وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم ، مما يسبب السرطان في ظل الظروف العادية ، تنمو الخلايا البشرية وتتكاثر لتشكل خلايا جديدة حسب حاجة الجسم إليها، عندما تتقدم الخلايا في العمر أو تتضرر ، فإنها تموت وتحل محلها خلايا جديدة.
ومع ذلك ، في بعض الأحيان ، ينكسر هذا الترتيب وتنمو الخلايا غير الطبيعية أو التالفة وتتكاثر عندما لا ينبغي لها ذلك. يصبح الورم ورمًا ويمكن أن يكون سرطانيًا بطبيعته.
من أجل رفع مستوى الوعي حول مرض السرطان ، يتم الاحتفال باليوم العالمي للسرطان كل عام في 4 فبراير. للوقاية من السرطان ، يمكن إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة للحصول على حياة صحية.
-الإقلاع عن التدخينالتدخين أو التبغ لهما تأثير مباشر على خطر الإصابة بالسرطان، حيث يحتوي التبغ على مواد ضارة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا ، وخاصة الرئتين والحلق والفم والمعدة والقولون والكلى وحتى البنكرياس.
-احمِ نفسك من الأشعة فوق البنفسجية
يمكن أن تؤثر أشعة الشمس فوق البنفسجية بشكل كبير على بشرتك. تتسبب الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة في تلف خلايا الجلد عند تعرضها لفترة طويلة من الزمن أظهرت الدراسات أن الأشعة الضارة موجودة أيضًا في المصابيح الليلية ومصابيح الشمس. لا يزال الأمر مثيرًا للجدل إذا كان الواقي من الشمس يمنع جميع أنواع سرطان الجلد ، ولكن لا يزال من الأفضل لك وضع واقي من الشمس أو واقي من الشمس كل يوم. ابق في الظل قدر الإمكان وتجنب أشعة الشمس في فترة الظهيرة قد يساعدك.
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