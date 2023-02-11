تعليم الوادى الجديد: إنهاء استعدادات المدارس لاستقبال 70 ألف طالب غدا

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم السبت، عن الانتهاء من كافة التجهيزات والاستعداد لإنطلاق الفصل الدراسى الثانى غداً الأحد، حيث تستقبل 472 مدرسة نحو 70 ألف طالب وطالبة بأول أيام الفصل الدراسى الثانى، مؤكدا على توفير بيئة تعليمية مناسبة لضمان سير العمل بكل إنضباط وانتظام والمتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بجميع المدارس والوقوف على كافة الإيجابيات وتحفيزها، والسلبيات والعمل على إيجاد الحلول الفورية لها .

وأكد مدير التعليم بالمحافظة، أنه جرى عقد سلسلة من اللقاءات مع قيادات التعليم بالمحافظة لمناقشة خطة العمل والوقوف على آخر المستجدات بجميع الإدارات التعليمية للإطمئنان على جاهزية جميع مدارس المحافظة لإستقبال طلابها مع بداية الفصل الدراسى الثانى 2022_2023، والإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وتجميل وتزيين المدارس، كما جرى تشكيل لجان للمتابعات الميدانية داخل المدارس خلال الفصل الدراسى الثانى والتأكيد على إنضباط سير العملية التعليمية وإلتزام الجميع بالمهام المكلفين بها وحال وجود أي مشكلات يجرى تذليلها على الفور، حيث وجه بضرورة متابعة الغياب اليومى للطلاب مع توفير بيئة تعليمية مناسبة جاذبة للطلاب للإستفادة العلمية وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة واكتشاف الطلاب الموهوبين والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم، موجها خالص التهنئة للعاملين بقطاع تعليم المحافظة والطلاب وأولياء الأمور بالفصل الدراسي الثاني.

وكانت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، تابعت الأربعاء الماضي، استعدادات قطاع التربية والتعليم لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، يرافقها المهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم ووصفي حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية، وشددت على التأكد من جاهزية المدارس والإدارات التعليمية الخمس، وانتظام تواجد المعلمين وتكثيف مرور ومتابعة الموجهين للمدارس وخاصة بالمناطق النائية.

كما تفقدت نائب محافظ الوادي الجديد، خلال اطمئنانها على جاهزية مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بالخارجة، أنشطة معسكر "اقرأ" لطلاب المراحل التعليمية المختلفة بإدارة الخارجة التعليمية، وأشادت بتنوع الأنشطة الثقافية والفنية التي يضمها المعسكر وتفاعل الطلاب معها، موجهًة بصرف مكافآت عينية لجميع الطلاب المشاركين بالمعسكر، وتشجيع وتنمية المواهب المتميزة بين الطلاب بالمشاركة في الفعاليات التي تنظمها المحافظة.

وكان وكيل التعليم بالوادى الجديد، عقد الأحد الماضي، اجتماعا مع قيادات التعليم بالمحافظة، وخلال اللقاء إستعرض خطة العمل والإستعداد لإنطلاق الفصل الدراسى الثانى بداية غداً الأحد، حيث أصدر مجموعة من التوجيهات الهامة تضمنت حصر العجز والزيادة من المعلمين بالمدارس، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات التعليمية لصالح الطلاب وتكثيف المتابعات الميدانية لمديرى الإدارات التعليمية بجميع مدارس المحافظة للوقوف على آخر المستجدات والجاهزية التامة لإستقبال الفصل الدراسى الثانى، والتأكيد على الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس وتوفير كافة سبل الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب، وميكنة إدارة شئون الطلبة واقسامها بالإدارات التعليمية الخمس.



المدارس



الفصول



انهاء الاستعدادات



مدارس الوادى الجديد



احدى المدارس