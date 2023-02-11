تعليم المنوفية: انتظام العمل بتظلمات الشهادة الإعدادية لمدة 15 يوما

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، عن انتظام العمل فى التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية لليوم الثالث على التوالى بجميع مقرات التظلمات بجميع الإدارات التعليمية بجميع أنحاء المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أنه تم فتح باب التظلمات من نتيجة امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2023 لمدة 15 يوماً متصلة بما فيها أيام الجمعة، منذ يوم الخميس الماضى 9/2/2023 حتى الخميس 23/2/2023 بالمقرات الموضحة بالجدول المرفق علمٱ بأن رسوم التظلم للمادة الواحدة هى 35 جنيهاً .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، على أولياء أمور الطلاب أثناء تقديم التظلم بعدم اصطحاب أجهزة المحمول أثناء الاطلاع بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة سيدى خميس الابتدائية بشبين الكوم مع التنبيه مشددٱ بعدم السماح بدخول مقر الاطلاع سوى للطالب وولى الأمر فقط كما ينبه مشددٱ على أولياء الأمور باتباع تعليمات الأمن والصحة والسلامة داخل مقر الاطلاع على سورة كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بشبين الكوم وأيضٱ التنبيه على أولياء الأمور بالالتزام التام بالتوقيت الزمنى المحدد له للاطلاع على كراسة الإجابة بمقر الكنترول ومعه صورة ايصال السداد وصورة رقم جلوس الطالب وصورة من الطلب المقدم منه للتظلم موضح به عدد وأسماء المواد المتظلم منها.

وكان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قد إعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور يناير 2023 بنسبة نجاح 82.26% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث بلغ عدد الحاضرين 82534 طالبًا.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور يناير 2023 بنسبة نجاح 71.42% وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 28 طالبًا ، كما تم إعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 87.3% وتقدم للامتحان 1875 طالب وحضر 1733 طالبًا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور يناير 2023 بنسبة نجاح 70.9 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 13 طالبًا.