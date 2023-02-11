تعرف على الأعياد والإجازات الرسمية المتبقية فى عام 2023

كتبت - مرام محمد

يتساءل قطاع كبير من المواطنين على مواعيد الإجازات والأعياد الرسمية المتبقية خلال عام 2023، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال والاستمتاع بها.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية مواعيد الإجازات الرسمية والأعياد المتبقية خلال عام 2023.

-عيد تحرير طابا:

الأحد 27 شعبان

الموافق 19 مارس 2023

-شم النسيم:

الإثنين 26 رمضان

الموافق 17 أبريل 2023

-عيد الفطر المبارك:

الجمعة غرة شوال

الموافق 21 أبريل 2023

-عيد تحرير سيناء:

الثلاثاء 5 شوال

الموافق 25 أبريل الموافق 2023

-عيد العمال:

الإثنين 11 شوال

الموافق 1 مايو 2023

-وقفة عيد الأضحى المبارك:

الثلاثاء 9 ذو الحجة

الموافق 27 يونيه 2023

-عيد الأضحى المبارك:

الأربعاء 10 ذو الحجة

الموافق 28 يونيه 2023

-ثورة 30 يوينو:

الجمعة 12 ذو الحجة

الموافق 30 يونيه 2023

-رأس السنة الهجرية:

الأربعاء 19 يوليو

-ثورة 23 يوليو:

الأحد 23 يوليو

-المولد النبوى الشريف :

الأربعاء 27 سبتمبر

-عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر":

الجمعة 6 أكتوبر