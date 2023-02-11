تعاون بين جامعتى الأزهر والعلَّامة إقبال الباكستانية في العلوم العربية والشريعة

وَقَّعَ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور ناصر محمود، رئيس جامعة العلَّامة إقبال الباكستانية، بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وجامعة العلامة إقبال المفتوحة فى إسلام آباد بباكستان.

وتضمن بروتوكول التعاون بين الجامعتين مجالات البحوث العلمية والمعلومات الأكاديمية الأساسية، وبرامج التبادل لأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتعزيز البرامج التعليمية المشتركة والمناهج الدراسية، مع التأكيد على مجالات: اللغة العربية، والشريعة الإسلامية، والقرآن الكريم، إضافة إلى اللغة الأوردية، وتوفير فرص التبادل الطلابى والخريجين، والمشاركة فى الأبحاث العلمية والبحثية وتبادل الخبرات بين الجامعتين، كما تضمن بروتوكول التعاون تبادل الخبرات والأداء التقيمى للمكتبات والآليات الحديثة.

وشهد توقيع بروتوكول التعاون بين جامعة الأزهر وجامعة العلامة إقبال الباكستانية الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكرى خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة هند محفوظ، الأستاذ المساعد بقسم اللغة الأوردية بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة منسق عام الاتفاقية، والأستاذ نبيل حامد، مدير عام العلاقات العلمية والثقافية بجامعة الأزهر.