مجلس جامعة الأزهر يعلن إنشاء كلية الإعلام للبنات وإتاحتها بتنسيق عام 2024

كتب لؤى على

أكد الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن مجلس جامعة الأزهر في جلسته الأخيرة، وافق على إنشاء كلية الإعلام للبنات، وذلك بتحويل قسم الإعلام للبنات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة إلى كلية مستقلة.

وسيكون مقرها بمبنى كلية الدراسات الإسلامية للبنات بمدينة نصر وستعمل بنفس لائحة نظيرتها بفرع البنين، و ستكون متاحة في رغبات القبول للعام الجامعي المقبل (2024/2023).

وكان قد أكد رئيس جامعة الأزهر الشريف الدكتور سلامة داوود على الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لدعم التعليم فى مصر وتطويره وخاصة جامعة الأزهر، مشيرا إلى أن الأزهر هو القوة الناعمة للدولة المصرية فى الخارج ويمثل الاعتدال والوسطية فى الإسلام.

وأضاف أن الأزهر بمختلف مؤسساته التعليمية والتى تبلغ 180 مؤسسة تعليمية وتعتبر أكبر جامعة على مستوى العالم تقدم خدماتها التعليمية للعالم أجمع مشيرا إلى أن الأزهر حاليا يوجد به أكثر من 60 ألف وافد من مختلف بلدان العالم منهم 10 ألاف وافد " طالب" يحصلون على منحة مصرية حيث يكفل الأزهر الشريف بكافة تكاليف إقامتهم فى مصر.

وأضاف أن هؤلاء الوافدين يعتبروا رسل الدولة المصرية والأزهر للعالم كله كما أن خريجى جامعة الأزهر متواجدين فى العالم عن طريق البعثات العلمية مشيرا إلى وجود فرع لجامعة الأزهر فى كازخستان وأن الأزهر حاليا يبحث إقامة فروع له فى بلدان أخرى.

وتابع رئيس جامعة الأزهر أن هناك إنشاءات جديدة لجامعة الأزهر حيث من المقرر العام الدراسى القادم افتتاح كلية جديدة للهندسة الزراعية بمحافظة بنى سويف لخدمة الطلاب من محافظات الصعيد.