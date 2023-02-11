تشييع جثامين 3 ضحايا من أسرة واحدة فى حادث انهيار عقار بدمنهور.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شيع منذ قليل المئات من أهالى مدينة دمنهور بالبحيرة، جثامين ثلاثة من ضحايا حادث انهيار أحد العقارات بمنطقة أبو ريش وسط حالة من الحزن الشديد.

وقام المشيعون بالصلاة على الضحايا الثلاثة من أسرة واحدة وهم أشرف جمال المهدى وولديه طه وياسين بمسجد أبو الريش تمهيدا لدفنهم بمقابر العائلة.

ويأتى تشييع الضحايا الثلاثة بعد دفن جثامين ثلاثة آخرين من الضحايا مساء أمس الجمعة بمقابر أسرتهم بدمنهور .

وكانت مدينة دمنهور بالبحيرة قد شهدت حالة من الحزن الشديد بعد انهيار منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة أبو الريش بسبب انفجار أسطوانة غاز.

وبلغ عدد ضحايا الحادث المأساوي 6 أشخاص منهم 3 أطفال لقوا مصرعهم بالإضافة إلى 23 مصابا.

والمتوفين هم:- عطيات محمد عقدة 80 سنة ويوسف احمد بيومى 8 سنوات وطه أشرف المهدى 22 سنة عامل وأشرف جمال المهدى 50 عاما عامل، ويس أشرف المهدى 7 سنوات، وياسين مسعد أحمد بيومى 3 سنوات.

وكان عدد ضحايا حادث انهيار عقار دمنهور قد ارتفع إلى 6 أشخاص بعد وفاة أحد المصابين متأثرا بجراحة داخل مستشفى دمنهور التعليمى .

فيما كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة جهودها لإزالة أثار العقار المنهار بمدينة دمنهور ورفع تراكم الأنقاض بالتعاون مع فرق الحماية المدنية .

وقال وهدان السيد مدير إدارة الازمات والكوارث بمحافظة البحيرة، إنه وفقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تم انعقاد لجنة المنشأت الآيلة للسقوط والتى قررت إخلاء 9 عقارات مجاورة للعقار المنهار من السكان حرصا على أرواح الأهالى .



تشييع جثامين 3 ضحايا من أسرة واحدة فى حادث انهيار عقار بدمنهور (2)



تشييع جثامين 3 ضحايا من أسرة واحدة فى حادث انهيار عقار بدمنهور (3)



تشييع جثامين 3 ضحايا من أسرة واحدة فى حادث انهيار عقار بدمنهور (4)



تشييع جثامين 3 ضحايا من أسرة واحدة فى حادث انهيار عقار بدمنهور (5)



تشييع جثامين 3 ضحايا من أسرة واحدة فى حادث انهيار عقار بدمنهور (6)



تشييع جثامين 3 ضحايا من أسرة واحدة فى حادث انهيار عقار بدمنهور (7)



تشييع جثامين 3 ضحايا من أسرة واحدة فى حادث انهيار عقار بدمنهور (8)



تشييع جثامين 3 ضحايا من أسرة واحدة فى حادث انهيار عقار بدمنهور (9)



تشييع جثامين 3 ضحايا من أسرة واحدة فى حادث انهيار عقار بدمنهور (10)