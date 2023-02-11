تجديد حبس شاب تسبب فى مصرع طفل بحادث تصادم سيارتين بالإسكندرية

البداية تلقى قسم شرطة سيدى جابر بلاغا، يفيد بوجود حادث تصادم فى شارع المشير، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المرور، وتبين إصابة سيدة، وأن طفلا لفظ أنفاسه الأخيرة فى حادث تصادم سيارتين بعد اختلال عجله القيادة فى ساعات متأخرة من الليل وتم نقل السيدة الى المستشفى لتلقي العلاج وتم إزالة آثار الحادث وفتح الطريق .

وتحفظت الاجهزة الأمنية على المتسبب فى الحادث والسيارات تحت تصرف النيابة، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة المختصة .

وكان قد لقى طفل مصرعه وأصيبت سيدة، فى حادث تصادم سيارتين فى شارع المشير بمنطقة سيدى جابر شرق الإسكندرية، وتم نقله الى مسرحه كوم الدكة والسيدة للمستشفى لتلقى العلاج.