لجنة من طب بيطرى الأقصر تفحص وتحصن المواشى فى سوق إسنا الأسبوعى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، عن تشكيل لجنة للمرور على سوق إسنا للمواشي، وذلك استمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطرى بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، كل فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وتزامناً مع الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه تشكلت اللجنة الطبية البيطرية بإدارة إسنا البيطرية، بقيادة الدكتور محمد إبراهيم الرشيدى مدير إدارة إسنا البيطرية، ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وعضوية كل من، الدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، والدكتور وليد نصار رئيس وحدة نجع سعيد البيطرية بإسنا، وبمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر إسنا، لتحصين الماشية بسوق إسنا، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، أنه قامت اللجنة بالمرور على سوق إسنا للماشية، وتم عمل تقصي وبائي نشط لمعرفة الوضع الوبائي بالسوق، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، فضلاً عن توعية مربي وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم القابلة للإصابة ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، وذلك حرصاً على سلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وتوعيتهم بخطورة هذا المرض وما يسببه من خسائر اقتصادية بالغة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بمرض الجلد العقدي وجدري الأغنام من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، وطرق نقل المرض ومصادر العدوى والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض.

وأوضح مدير بيطرى الأقصر، أنه تمت التوعية بأهمية التأمين على الماشية والمزايا التي يقدمها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية للمربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة به، وكذلك التوعية بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم حرصاً على حصول الحيوان على كافة الرعاية البيطرية المقدمة من الوحدة البيطرية التابع لها، حيث تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها، فى تكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى بكافة أسواق الماشية المقامة بمراكز المحافظة.

ولذلك تناشد وتوصى مديرية الطب البيطرى بالأقصر جميع مربي وتجار الماشية، بضرورة وأهمية تعاونهم مع هذه اللجان الطبية البيطرية بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وذلك حفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذا المرض الوبائي، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



لجنة من الطب البيطرى بالأقصر تفحص وتحصن المواشي



لجنة من الطب البيطرى بالأقصر تفحص وتحصن المواشي بإسنا