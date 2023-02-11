اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بدء ورشة العمل "معايير وآليات التحكيم في المسابقات القرآنية" بإشراف الأزهر

السبت، 11 فبراير 2023 03:42 م
بدء ورشة العمل "معايير وآليات التحكيم في المسابقات القرآنية" بإشراف الأزهر ورشة عمل "معايير وآليات التحكيم في المسابقات القرآنية"
كتب لؤى على

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انطلقت اليوم ورشة العمل الأولى من سلسة (معايير وآليات التحكيم في المسابقات القرآنية) التي تنظمها الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ عوض الله عبدالعال والشيخ حسن عبد النبي المشرف العام على مسابقة فضيلة الإمام الأكبر ووكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف وعضو لجنة مراجعة المصحف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئؤن المناطق والخدمات، ومدير عام شئون القرآن الكريم، ومدير عام الكمبيوتر التعليمي. 
 
وحضر اليوم 120 محكما من جميع المناطق الأزهرية للتدريب على المعايير الدولية للتحكيم في المسابقات القرآنية، تمهيدًا لمشاركتهم في المرحلة الثانية من مسابقة الأزهر الشريف لحفظ وتجويد القرآن الكريم، والتي تم تصعيد 56.000 متسابق لها حصلوا على 80% فأكثر من الدرجة النهائية في المرحلة الأولى. 
 
 وتأتي هذه الورشة للتدريب على  النظام الإلكتروني الذي يطبق لأول مرة حيث يجلس المتسابق أمام اثنين من المحكمين والذين يقومون بإلقاء السؤال المعد مسبقًا عبر البرنامج الإلكتروني، ومن خلال التعامل مع الحاسب الآلي يتم احتساب الدرجات واستخراج النتائج بطريقة حديثة، ضمانًا للشفافية وتيسيرًا على المحكمين بدلًا من الطرق التقليدية التي قد ينشغل المحكم فيها برصد وجمع الدرجات واحتساب الأخطاء مما يشغله عن متابعة المتسابق.

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

القران الكريم

مسابقة القران الكريم

الازهر



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