بدء الدراسة بـ 50 معهدا أزهريا بكفر الشيخ وتكريم المتميزين

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انتظام الدراسة بـ 50 معهدا يعمل نظام فترتين، تابعا للمنطقة الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ وستفتح جميع المعاهد الازهرية غداً لاستقبال جميع الطلاب.

عقد الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية؛ اجتماعاً بموجهي عموم ومديرو المراحل التعليمية، لبحث آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، بمقر إحدى قاعات الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة.

وتناول الاجتماع مناقشة أمور سد العجز وترحيل الزيادات في تخصصات المعلمين وذلك ببحث عدد من الملفات بالمعاهد التي ظهر بها عجز مؤخراً في بعض التخصصات، من خلال التنسيق مع موجه عام المادة ومسئولي إدارات التنسيق، الخطة والمنهج، والتوجيه الفني، والتواصل تليفونياً في الحال مع شيوخ هذه المعاهد لمناقشة الحلول وتوفير البديل على الفور.

كما تابع رئيس المنطقة إحصائيات ونسب درجات الطلاب في كافة مواد امتحان الفصل الدراسي الأول، موجهاً بعمل خطة تحسين للمواد التي بها نسب تحصيل ضعيفة للطلاب، مطالبا إدارة التوجيه الفني بتولي الأمر مع موجهي هذه المواد التي تحتاج لطرح خطط تحسينية، وعرض تقارير مفصلة على فضيلته في أسرع وقت.

وشدد رئيس المنطقة خلال الاجتماع على ضرورة الاهتمام بتكثيف المتابعات الميدانية للمعاهد خلال فترة الدراسة، كما حرص فضيلته على فتح باب الحوار للحضور حول مناقشة كافة الايجابيات والمعوقات التي تواجه سير العملية التعليمية بالمعاهد لبحثها وطرح الحلول والمقترحات المناسبة لها.

ومن جانبه أفاد رئيس المنطقة بأنه تابع بنفسه سير العملية التعليمية بمعاهد الفترتين على مستوى إدارات المنطقة، والتي انطلقت صباح اليوم، مؤكداً على انتظام سير العمل بها، وعدم وجود أي عائق بها.

وعلى جانب أخر نظمت منطقة كفرالشيخ الأزهرية، برئاسة الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، حفل تكريم للمتميزين بمجالي جودة التعليم ومشروع "أنا الراقي بأخلاقي"، بمدرج ديوان المنطقة، بحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور السيد الباتع، مدير إدارة الخطة والمنهج بالمنطقة.

وتصدرت إدارة قلين جوائز التكريم في الحفل بحصولها علي أفضل فريق جودة متميز، وأكبر عدد معتمد من المعاهد الحاصلة على إعتماد الجودة على مستوى المنطقة، كما حصدت ذات الإدارة المركز المتميز في تنفيذ فعاليات وأنشطة مشروع "أنا الراقى بأخلاقي" وذلك بتقديم الدروع والجوائز التقديرية لمدير إداراتها ومنسقي الجودة والمشروع بها.

وجاءت إدارة كفر الشيخ بالمركز الوصيف بمراكز التتويج بينما حصلت إدارة دسوق التعليمية الأزهرية على المركز الثالث على مستوى المنطقة في أكثر المعاهد تميزاً وحصولاً على أكبر عدد من المعاهد المعتمدة بالجودة، وتلتها باقي إدارات المنطقة في الترتيب تباعاً، وشهد فعاليات التكريم وشارك في تقديم الجوائز الدكتور سمير الطحان، مدير إدارة الجودة بالمنطقة، والدكتور أبو السعود الزفتاوي، منسق مشروع أنا الراقي بأخلاقي بالمنطقة.

وأشاد رئيس المنطقة بهذا النجاح والتميز الذي تشهده المنطقة اليوم، مشيراً إلى أنه ما كان أن يحدث هذا الإنجاز إلا بجهود جميع القائمين علي العملية التعليمية من مديري الإدارات والموجهين وشيوخ المعاهد ومُعلميها وإداريُها وعُمالها، لافتاً بأن المنطقة بكافة قيادتها لم تدخر جُهداً في دعم هذه المعاهد لتقديم كل يد العون لهم وتذليل أي عقبات قد تواجهم يوماً ما.



المتميزون من الاطفال بالازهر الشريف



جانب من التكريم



تكريم احدى الاطفال المتميزات



تكريم المتميزين من الاطفال



جانب من الحضور فغي الاجتماع