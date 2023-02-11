انتظام الدراسة فى أول أيام الترم الثانى بجامعة جنوب الوادى.. صور

وأكد غرباوي، على انتظام أعمال المحاضرات بجميع الكليات، مشيراً الى انتهاء الكليات من وضع الجداول وتجهيز القاعات والمدرجات، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، تحقيقًا لسير العملية التعليمية بانتظام ونجاح. وكذلك استمرار أعمال استقبال الطلاب بالمدن الجامعية بنين وبنات.

وأضاف الدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة بصدد تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال الفصل الدراسي الثانى والتى تشمل عدد من اللقاءات القمية والمنافسات الطلابية في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.