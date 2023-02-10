جامعة جنوب الوادى تنهى استعداداتها للفصل الدراسى الثانى

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة أنهت الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني بكليات ومعاهد الجامعة بقنا وفرع الجامعة بالبحر الأحمر.

وقال غرباوي، إنه تم متابعة جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل والانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، لافتَا أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد العديد من الأنشطة الطلابية و الخدمات المجتمعية التي تقدمها الجامعة للجمهور من خلال قوافلها المتنوعة ومؤتمرات علمية بعدد من كليات الجامعة.

وأكد الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المدن الجامعية تبدأ في استقبال الطلاب اعتبارا من اليوم الجمعة، مشيرًا إلى أن إجازة منتصف العام شهدت مشاركة الجامعة في عدد من اللقاءات القمية والمنافسات الطلابية في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية والرياضية.