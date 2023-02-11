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الكوارث التركية: القوة المنبعثة من الزلزال تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية

السبت، 11 فبراير 2023 12:41 م
الكوارث التركية: القوة المنبعثة من الزلزال تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية زلزال تركيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، إنه "لم نلحظ تدفقا للحمم أو الرماد البركاني أو تدفق نفط وغاز في منطقة الزلزال"، وكشفت الإدارة في بيان، عن أن الزلزال الأول بقوة 7.7 درجات استمر 65 ثانية، ومدة الزلزال الثاني 45 ثانية، ومع وقوعهما اهتزت المنطقة بشكل خطير لمدة دقيقتين تقريبا.

وبحسب وسائل إعلام رسمية، قال مدير عام الحد من مخاطر الزلازل في "آفاد":  إن الطاقة المنبعثة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 درجات تعادل طاقة 500 قنبلة ذرية".

ومن جانبه، أعلنت وزارة البيئة والإعمار التركية، إصلاح 80٪ من البنية التحتية لمياه الشرب في المقاطعات المتضررة من الزلزال.

هذا وقد أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب البلاد الأسبوع الماضي، إلى 20 ألفا و665 قتيلا، والمصابين إلى 80 ألفا و88 مصابا.

وقالة الإدارة التركية في بيان، اليوم السبت، إنه تم جلاء 92,697 شخصا من المناطق المنكوبة، وسجلت الإدارة هزة ارتدادية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر مركزها كهرمان ماراش جنوبي تركيا.

وفجر الإثنين الماضي، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.


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