محافظ الدقهلية يوجه بتقديم الدعم لأسرة بعد حريق منزلهم بالمعصرة

وأشار "مختار"، إلي أن الحادث أسفر عن إصابة حالتين بالاختناق دون وقع أي حالات وفاه وتم نقلهم إلي مستشفي بلقاس لتلقي العلاج . ووجه بصرف مساعدات مالية فورية للأسرة تعويضاً عن بعض الممتلكات التي تم حرقها ، كما وجه لوكيل وزارة الصحة باجراء الاسعافات للمصابين وصرف العلاج بالمجان .

وأكد "مختار"، أن المحافظة بكامل أجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية والأسر المتضررة في الازمات والكوارث من خلال منظمات المجتمع المدني لتوفير حياه كريمة لهم ، جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان المصري وتوفير حياة كريمة له ، ودعم الأسر الأولي بالرعاية والحالات الإنسانية والأسر المتضررة في حالات الأزمات والكوارث ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتوره نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .