القبض على متهم بسرقة سائق بالإكراه فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من (سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة عابدين)، بأنه حال سيره بالسيارة ملكه "تاكسى" بدائرة القسم، استوقفه أحد الأشخاص، وطلب منه توصيله لأحدى المناطق بدائرة القسم، وفور وصوله فوجئ بقيامه بتهديده باستخدام سلاح أبيض "مطواه" بحوزته والاستيلاء منه على مبلغ مالى، ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته المبلغ المستولى عليه والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجنى عليه تعرف على المتهم المذكور واتهمه بارتكاب الواقعة.