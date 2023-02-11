القبض على صاحب مصنع منتجات لفقدان الوزن بدون ترخيص فى القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مصنع لتصنيع منتجات لفقدان الوزن مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة، لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستغلاله فى تصنيع وتعبئة منتجات لفقدان الوزن بدون تصريح من الجهات المختصة مُستخدماً خامات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعثرت قوات الأمن بداخل المصنع على (100 كيلو جرام كالسيوم كربونات – 50 كيلو جرام مورنجا – 75 كيلو جرام كاكاو – 4 جوال بودرة لفقدان وزن – كمية كبيرة من العبوات لمنتجات فقدان الوزن) "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"، وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مصنع لتصنيع الصابون السائل، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من مواد تصنيع الصابون السائل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل المصنع المُشار إليه على (36 برميل بداخلهم مواد سائلة وزنت 5 طن – 5 شكاير ملح ماغنسيوم – 7 علب ألوان طبيعية) "جميعهم مجهولين المصدر وغير مصحوبين بأية مستندات تدل على مصدرهم"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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