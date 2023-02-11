العم على صانع الكنافة البلدى بقنا.. تعلمها منذ 40 عاما وراثة عن جده (فيديو)

قنا صابر سعيد

أصبح علامة مميزة في المدينة الجنوبية قوص بمحافظة قنا، وذلك لتواجده على مدار العام بالقرب من مسجد أبو العباس، فعمله في صنعة الكنافة لا يقتصر على شهر رمضان بل يمتد طوال العام، حيث أصبح هذا العمل مصدر رزقه الوحيد، وهي المهنة التي تعلمها بالوراثة عن والده وأجداده، الذين أتقنوا العمل في صناعة وبيع الكنافة البلدي، ومن الفرن التقليدية التي تبنى من الطوب اللبن، إلى الأفران الحديدية، تطورت الوسيلة لتواكب متطلبات السوق والصناعة، وتوفر وقت التجهيز، كما تساعد في إنتاج كمية أكبر من الكنافة على مدار اليوم.



يبدأ "صانع الكنافة" في رش العجين بحركة دائرية على الفرن، ثم ينتظر لحظات ويبدأ في رفع العجين، ووضعها بجواره لتصبح جاهزة للبيع ويساعده في ذلك أحد الشباب الذي تعلم منه الصنعة وأصبح يجيدها، مؤكدًا أن قوام العجينة من الأشياء المهمة التي تساعد على أن تصبح الكنافة مميزة ويفضلها الزبون، ويمكن أن تعد بأكثر من طريقة ويضاف عليها السمن البلدي الذي يفضله العديد من الأشخاص هنا في الصعيد، كما تتميز الكنافة البلدي بقدرة ربة المنزل على تخزينها بوضعها في الثلاجة.



وقال على أحمد، إنه بدأ العمل في صناعة الكنافة البلدي منذ أكثر من 40 عاما، حيث ورثها عن والده وجده، فمعظم عائلته كانت تعمل في صناعة الكنافة، ويتواجد في المكان الذي عرفه الأهالي منذ سنوات على مدار العام، فلا يقتصر البيع والتصنيع أيام شهر رمضان فقط بل يمتد إلى طوال العام، لافتًا أن بداية العمل كانت تستخدم فرن بدائية يستخدم في وقودها الحطب ثم تطورت إلى أن أصبح البعض يستخدم الغاز الطبيعي في أعمال صناعة الكنافة.

وأوضح العم على أحمد، أن الكنافة البلدي معروفة منذ القدم ولها مميزاتها الخاصة والطابع الذي يغلب عليها القدم والموروث القديم في الأكلات، وتختلف عن الكنافة الآلي التي لا يفضلها الكثير من الأشخاص هنا في قنا، وتقدم الكنافة البلدي بشكل بسيط حيث لا تعتمد على وضعها في الفرن ولكن يوضع لها سمن وسكر فقط وتصبح جاهزة للأكل، كما يمكن أن تدخل في أنواع أخرى من الحلويات.

وأضاف العم علي أحمد، أن هناك شخص مخصص يقوم بالعجن وتجهيزه له قبل المجيئ إلى مكان العمل، وتعتمد جودة الكنافة على نوعية العجين الذي يعد لذلك يجب أن يكون له قوام خاص وأن يمتلك العجان خبرة في العمل، لافتًا أن أسعار الكنافة البلدي في متناول الجميع ويحصل الزبون على الوزن الذي يريده سواء نصف كيلو أو ربع كيلو أيضًا.



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