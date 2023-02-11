الصحة العالمية: الزلزال جاء فى وقت صعب للغاية تعانى فيه سوريا من نظم صحية هشة

كتبت أمل علام

كشف الدكتور أحمد المنظرى، المدير الإقليمى لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحفى اليوم السبت من مدينة حلب السورية، حول الوضع فى سوريا إثر الزلزال الذى ضرب كل من سوريا وتركيا، عن أن الزلزال جاء في وقت صعب للغاية، ورأينا عائلات وأشخاصًا فقدوا حياتهم وتوفوا وهم يحتضنون بعضهم البعض.



معظم السوريين فقدوا عائلاتهم

وقال: كما تعلمون إن الشعب السورى عانى من ويلات الحرب، وأدى إلى تدمير الأنظمة الصحية، وحاليًا يعانى من الهشاشة، وجاء هذا الزلزال وقضى على كل ما تبقى، لذلك من خلال منصاتكم الإعلامية، نقول للعالم كفى وما مر به الشعب السورى يكفى، وعلينا أن نقدم المساعدة لسوريا، وعلينا أن نقدم كل المساعدات التي يحتاجها الشعب السورى فقد كان النظام الصحى السورى قبل 12 عامًا من أفضل الأنظمة الصحية قبل الحرب التي تعرض لها.



سوريا تعانى من نظم صحية هشة

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، إنه استجابةً للزلازل المدمر الذى ضرب تركيا وسوريا، قدمت منظمة الصحة العالمية 72 طناً مترياً من لوازم جراحة الإصابات، والجراحة الطارئة، بما في ذلك العلاجات، إلى كلا البلدين لدعم جهود الاستجابة المستمرة.