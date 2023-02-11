السحب الركامية الكثيفة تغطى سماء الإسكندرية ( صور )

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم السبت، طقس متقلب وهطول أمطار غزيرة، وسحب كثيفة تغطي في سماء عروس البحر المتوسط، مع انتشار تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالميادين العامة وطريق الكورنيش، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار هطول أمطار علي مناطق متفرقة بالمحافظة.

أعلنت شركة الصرف للصحى بالإسكندرية، عن استمرار رفع حالة الطوارئ، وأشارت الى أنه من المتوقع ان تشهد محافظة الاسكندرية اليوم السبت، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة .

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار علي المحافظة .

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنباً لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 09 درجات، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة.



السحب الركامية في الاسكندرية



السحب الكثيفة تغطي سماء الإسكندرية



سحب كثيفة وامطار في الاسكندرية