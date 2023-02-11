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الرئيس التركي يعلن ارتفاع ضحايا الزلزال لـ21 ألفا و43 قتيلا

السبت، 11 فبراير 2023 01:51 م
الرئيس التركي يعلن ارتفاع ضحايا الزلزال لـ21 ألفا و43 قتيلا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 21.043 قتيلا، مؤكدا "أن 14 مليون مواطن تضرروا من الزلزال الذي وقع الإثنين الماضي".

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن عدد المتضررين من الزلزال في المناطق المنكوبة ومحيطها قد يصل إلى 20 مليون مواطن، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ والبحث انتهت في بعض المدن والمناطق المتضررة.

وأضاف الرئيس التركي، أن الزلزال الأخير أحدث دمارا في مساحة 500 كيلومتر، كاشفا عن ارتفاع عدد جرحى الزلزال في تركيا إلى أكثر من 80 ألفا.

وتعهد أردوغان قائلا:  "نعد شعبنا بأن ننجز عملية إعادة الإعمار في غضون عام واحد فقط"، موضحا أن 160 ألف عامل في البحث والإنقاذ من داخل تركيا وخارجها يواصلون العمل بالليل والنهار.

 

 


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