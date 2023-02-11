البابا تواضروس: قانون الأحوال الشخصية تمت مناقشته مع قادة القانون

كتب: محمد الأحمدى - تصوير كريم عبدالعزيز

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مجلس كنائس مصر يناقش العديد من القضايا التى تشغل كل المسيحيين، وهناك لجان للشباب ولجان روحانية ولجان للمرأة والخدمات المتنوعة، ويتم مراجعة النشاط باستمرار ولا يتعلق بالأمور العقائدية أو الخلافية بين الكنائس.

وذكر خلال تصريحات له على هامش احتفالية العام العاشر لمجلس كنائس مصر أنه يتمنى أن يكون دورة أكثر فاعلية ويكون هناك مشاركة أكبر له فى العديدمن القضايا الأخرى، موضحا أن قانون الأحوال الشخصية يناقشها المجلس عن طريق تقديم كل كنيسة مقترحاتها وقانونها ورؤيتها ويعمل قادة الكنائس عليهمع دارسى اللقاانون وتم تجميع الرؤى المختلفة وتقديمها لوزارة العدل.

وطمأن قداسته خلال احتفالية العام العاشر لمجلس كنائس مصر الذى تستضيفه الكنيسة الأسقفية، الجميع على صحته، قائلا: "حياتنا فى إيد ربنا ولابد للإنسان أن يعيش مطمئنا فهو محب للبشر وكل الناس وهو ضابط الكل".