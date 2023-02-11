رؤساء الكنائس يبدأون اجتماعا مغلقا قبيل العيد العاشر لمجلس كنائس مصر

بدأ رؤساء الطوائف المسيحية بمصر وأمناء مجلس كنائس مصر اجتماعًا مغلقًا بمقر الكنيسة الأسقفية على هامش احتفالية العيد العاشر لمجلس كنائس مصر، حيث وصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والقس الدكتور اندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية والانبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك لمقر الكنيسة الأسقفية حيث كان فى استقبالهم الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.

ومن المنتظر أن يشهد الحفل تسليم الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر من كنيسة الروم الأرثوذكس للكنيسة الأسقفية وذلك وفقًا للوائح المجلس التى تمنح منصب الأمين العام كل عامين لكنيسة مختلفة من الكنائس الخمسة الأعضاء.

ويحضر الحفل الأعضاء الممثلين للكنائس بالمجلس وأعضاء اللجان الفرعية مثل لجان المرأة والشباب والرعاة.