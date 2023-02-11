الأزهر يعلن فتح باب التقديم للالتحاق برواق العلوم الشرعية بـ7 محافظات جدد

كتب لؤى على

أعلن الجامع الأزهر ، اليوم عن فتح باب التقدم لالتحاق الدارسين برواق العلوم الشرعية والعربية، تحت رعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وذلك وفقا للشروط التالية:

إتاحة التقدم في المرحلة التمهيدية لجميع الفئات والأعمار الحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية الأزهرية وغير الأزهرية، على مستوى جمهورية مصر العربية.

• يحق للحاصلين على الإعدادية الأزهرية، أو أحد المعاهد الشرعية المعتبرة الالتحاق مباشرة بالمرحلة المتوسطة – المستوى الأول.

• يحق للحاصلين على الثانوية الأزهرية، والحاصلين على الكليات الأزهرية الالتحاق بالمرحلة التخصصية الالتحاق مباشرة بالمرحلة التخصصية – المستوى الأول.

• على المتقدم الالتزام باختيار المرحلة التي يستوفي شروطها، وفي حال مخالفة ذلك تقوم إدارة الرواق بتحويله إلى المرحلة المناسبة.

بدوره ، أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن الدراسة بنظام الحضور المباشر للمرحلة التمهيدية لهذا الموسم ، وستتوفر بسبع محافظات أخرى إلى جانب المحافظات العشرة التي أتيحت بها الدراسة المباشرة في الموسم المنقضي، ليصبح مجموع المحافظات التي تتاح بها الدراسة المباشرة أمام دارسي المرحلة التمهيدية ١٧ محافظة.

وأوضح الدكتور هاني عودة ، مدير عام الجامع الأزهر ، أن إدارة الرواق بالجامع الأزهر الشريف ستقوم بمراجعة الطلبات، وسيتم تسكين كل دارس بالمرحلة المناسبة له بمعرفة الإدارة، مع مراعاة رغبة الدارس، في حدود الضوابط والشروط الموضحة، مشيرا إلى أن الدراسة بالأروقة الأزهرية مجانية بالكامل.

وأضاف د. عودة، أن الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية متاحة بنظامي الحضور المباشر، والتعليم عن بعد، وأن نظام الحضور المباشر متاح في كافة المراحل والمستويات لدارسي محافظتي القاهرة والجيزة، أما في باقي المحافظات السبعة عشر فإن نظام الحضور المباشر حصري لدارسي المرحلة التمهيدية، أما نظام التعليم عن بعد فهو متاح لجميع الدارسين في كافة المراحل والمستويات، وفي كافة محافظات الجمهورية.

ولفت إلى أنه من المقرر أن تكون مدة استقبال طلبات الالتحاق من اليوم ولمدة أسبوعين؛ بداية من 11/ 2 /2023 م، وحتى 25 \ 2\ 2023م، وذلك عبر الرابط التالي:

https://service.azhar.eg/Services/form.aspx?fid=215

ونوه على أن من يرغب في التقدم، عليه الانضمام إلى مجموعة التليجرام عبر الرابط التالي، وذلك بالإضافة إلى تحري الدقة في كتابة كافة بيانات التسجيل على رابط التسجيل الإلكتروني، لما يترتب عليها من تسجيل الحضور والغياب، علما بأن إدارة الرواق غير مسؤلة عن إرسال الطلبات بعد انتهاء الوقت المحدد.

رابط التيليجرام

https://t.me/roakazhar