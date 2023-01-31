استقبال 1.2 مليون مواطن وإجراء 52458 جراحة بمستشفى جامعة المنصورة.. صور

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمى، أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت خلال عام 2022 العديد من الإنجازات المتميزة التى تمت على قدم وساق وفق الخطة الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأهمية تسريع وتيرة ما يتم بذله من جهود لتطوير منظومة الصحة فى مصر، وتطوير القدرات المادية والبشرية العاملة فى هذا القطاع الحيوى، بما يُسهم فى تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية لهم.

ومن جانبه، أشار الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة إلى أن عام 2022 شهد استقبال مستشفيات الجامعة مليون و231 ألفا و719 مواطنًا بالعيادات الخارجية، بالإضافة إلى إجراء 52458 عملية جراحية كبرى، و22365 عملية صغرى ومتوسطة، لافتًا إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمستشفيات الجامعة لتبلغ 3613 سريرًا، وإضافة 290 سريرًا لمستشفى الباطنة التخصصى بالمبنى الجديد، و407 أسرة للعناية المركزة، و 99 غرفة عمليات، بالإضافة إلى غرفتين عمليات للقسطرة القلبية، مؤكدًا أن مستشفيات جامعة المنصورة حصلت على نسبة إنجاز 100% خلال عام 2022 فى معدلات الاستجابة للشكاوى الحكومية الموحدة.

وأضاف الدكتور خاطر أن مستشفيات جامعة المنصورة تضم 9 مستشفيات ومراكز طبية فى مختلف التخصصات، وهى: المستشفى الرئيسى بسعة 1512 سريرًا، وقد شاركت فى المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم انتظار المرضى من خلال الجراحات المتخصصة التى تنفرد بها، مثل: جراحات أورام المخ، وتغيير المفاصل، وزراعة القوقعة السمعية، حيث يبلغ عدد غرف العمليات الجراحية بالمستشفى الرئيسى 43 غرفة عمليات، و160 سرير عناية مركزة، وقد تم إعادة توصيف مبنى العزل ليصبح مجمعًا للعنايات المركزة بسعة 100 سرير؛ لخدمة المرضى بأقسام الصدر والباطنة، مضيفًا استقبال المستشفى الرئيسى (248160) مترددًا على العيادات الخارجية، وتسجيل 31900 حالة دخول بالأقسام الداخلية، وإجراء 14025 عملية جراحية، خلال عام 2022.

وأشار رئيس جامعة المنصورة إلى تميز مركز طب وجراحة العيون فى تدريب الأطباء على مستوى الشرق الأوسط ومثال على ذلك "زمالة البورد العربى"، مشيرًا إلى أن المركز معتمد من المجلس العالمى للعيون، وأن المركز يقدم خدمات زراعة العدسات، وإزالة المياه البيضاء، وزراعة القرنية، حيث يبلغ عدد حالات زراعة القرنية حوالى 80 حالة سنويًا، موضحًا أن عدد المترددين على العيادات الخارجية بالمركز بلغ (176157) مترددًا عام 2022، وتسجيل 10150 حالة دخول، وإجراء 15973 عملية جراحية، لافتًا إلى أن عدد الأسرة يبلغ 156 سريرًا و 5 غرف للعمليات، كما أكد د. شريف خاطر على أن مركز الأورام بالجامعة هو الأول فى مصر والوطن العربى وقارة إفريقيا الذى يحصل على الاعتماد الأوروبى فى التدريب على جراحات الأورام النسائية من الجمعية الأوروبية للأورام النسائية، مشيرًا إلى أنه يخدم حوالى 40% من سكان الجمهورية فى محافظات الدلتا بالإضافة إلى محافظة بورسعيد، موضحًا أنه تم زيادة القدرة الاستيعابية بالعناية المركزة إلى 27 سرير عناية مركزة و14 سرير عناية متوسطة، وبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية خلال عام 2022 (176481) مترددًا، وتسجيل 48274 حالة دخول، وإجراء 5465 عملية جراحية، ويبلغ عدد الأسرة بمركز الأورام 500 سرير، و7 غرف عمليات، و27 سرير عناية مركزة، و14 سرير عناية متوسطة.

ومن جانبه، أكد د. أشرف شومة عميد كلية الطب جامعة المنصورة على تميز مركز جراحة الجهاز الهضمى بإجراء جراحات زراعة الكبد من متبرع حى، حيث بلغ عدد الحالات التى تم إجراؤها حوالى 100 حالة عام 2022، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يزيد عدد حالات زراعة الكبد إلى 200 حالة سنويًا بعد افتتاح مبنى زراعة الكبد الجديد، موضحًا أن عدد المترددين على العيادات الخارجية بالمركز بلغ (529060) مترددًا عام 2022، وتسجيل 3019 حالة دخول، وإجراء 1791 عملية جراحية، ويبلغ عدد الأسرة 193 سريرًا، و 6 غرف عمليات، و 19 سرير عناية مركزة، مضيفًا أن مركز أمراض الكلى والمسالك البولية يُعد أول مركز على مستوى جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط يجرى عمليات زراعة الكلى، حيث يبلغ متوسط عدد جراحات الزرع حوالى 100 حالة سنويًا، وبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بالمركز (273448) مترددًا عام 2022، وتسجيل 8267 حالة دخول، وإجراء 6531 عملية جراحية، ويبلغ عدد الأسرة بالمركز 271 سريرًا، و9 غرف عمليات، و15سرير عناية مركزة.

وأضاف الدكتور أشرف شومة أن مستشفى الباطنة التخصصى تتميز بالعديد من الخدمات النوعية، مثل إجراء القساطر القلبية التشخيصية وجراحات المناظير لحالات القيئ الدموى، وتعد عيادة العناية بالقدم السكرى بالمستشفى هى الأولى بجمهورية مصر العربية لتقديم الخدمة المتميزة لمرضى السكر، وقد تم افتتاح مبنى مستشفى الباطنة التخصصى الجديد فى يوليو 2022 بسعة 350 سريرًا، وبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفى (176481) مترددًا عام 2022، وتسجيل 13011 حالة دخول، ويبلغ عدد الأسرة 274 سريرًا، إضافة إلى 290 سريرًا بالمبنى الجديد، كما يبلغ عدد أسرة العناية 60 سريرًا، وتم إضافة 60 سريرًا عناية أخرى بالمبنى الجديد.

ولفت الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة المنصورة إلى أن مستشفى الأطفال الجامعى تقدم العديد من الخدمات الطبية من خلال الوحدات المُتخصصة فى شتى فروع طب الأطفال وجراحاته، وبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بالمستشفى (102240) مترددًا عام 2022، وتسجيل 6890 حالة دخول، وإجراء 2858 عملية جراحية، كما تم تطوير عدد من الوحدات الطبية بالمستشفى بتكلفة إجمالية 45 مليون جنيه، وشملت عمليات التطوير إحلال وتجديد حجرة عمليات مناظير الحساسية والمناعة، وإحلال وتجديد وحدة الأعصاب، وإحلال وتجديد وحدة حديثى الولادة، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 16 إلى 40 وحدة حديثى الولادة، وإحلال وتجديد قسم 1 و 2، ويبلغ عدد الأسرة بمستشفى الأطفال حاليًا 372 سريرًا، و6 غرف عمليات، و47 سرير عناية مركزة.

وأكد الدكتور محمد حجازى أن مستشفى الطوارئ تعد أول مركز طبى يقوم بتقديم كافة الخدمات الطارئة واستقبال الحوادث لجميع محافظات الدلتا، حيث يضم المستشفى 220 سريرًا، و 6 غرف عمليات جراحية، و32 سرير عناية مركزة، وبلغ عدد المترددين على الاستقبال بالمستشفى (132930) مترددًا وتسجيل 7444 حالة دخول، وإجراء 4508 عملية جراحية طارئة عام 2022، مضيفًا أن مركز جراحة القلب والصدر يقدم خدمات نوعية متفردة، منها: عمليات القلب المفتوح، وزراعة الشرايين، والقساطر الطرفية، ويحتوى المركز على 14 غرفة عمليات و82 سريرًا داخليًا و33 سريرًا عناية مركزة، ويتكون من 10 طوابق، وبلغ عدد المترددين على العيادات الخارجية بالمركز (21234) مترددًا، وتسجيل 2426 حالة دخول، وإجراء 1370 عملية جراحية.