ارتفاع عدد المتوفين لـ 9 أشخاص وإصابة 14 آخرين فى تصادم سيارتين بطريق الواحات البحرية

كتب عبد الرحمن سيد- كريم صبحى

ارتفع عدد المتوفين لـ 9 أشخاص وأصيب 14 آخرين في حادث تصادم ميكروباص وسيارة نصف نقل تحمل عمال بالكيلو 150 بطريق الواحات البحرية، حيث تم نقل المتوفين و المصابين لمستشفى زايد وأكتوبر ورفع حطام الحادث.

وكانت غرقة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفين و مصابين بطريق الصحراوى بمنطقة الواحات البحرية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة نصف نقل بها عمال و ميكروباص، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.