إصابة شخص بحروق نتيجة التدفئة فى الشرقية

وفى سياق متصل أصيب 7 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، إثر تعرضهم حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى، بطريق" ديرب نجم- الزقازيق" بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى الأحرار لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق" ديرب نجم- الزقازيق" وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، نتيجة التخطي الخاطى، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص إصابات متعددة وتم نقلهم من قبل مرفق الإسعاف إلى مستشفى الأحرار لتلقي الإسعافات الأولية، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية وتحرير محضر بالواقعة.