أوكرانيا: القوات الجوية تسقط 20 طائرة روسية بدون طيار

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أعلنت القوات الجوية التابعة للجيش الأوكراني ، اليوم السبت ، إسقاط 20 طائرة روسية هجومية بدون طيار من طراز شاهد كانت تستهدف لضرب البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا، وذلك في أخر 24 ساعة.

وقالت القوات الجوية في بيان (نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية) :" هاجمت القوات الروسية البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا في عدة مناطق. وتم إطلاق الطائرات بدون طيار من الساحل الشرقي لبحر آزوف".

وأضاف البيان:" تم تدمير إجمالي 20 طائرة بدون طيار من طراز شاهد -136 / 131 كاميكازي الهجومية في الفترة من الساعة 18:00 إلى الساعة 23:55 بالتوقيت المحلي من قبل قوات ووسائل القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالتعاون مع وحدات الدفاع الأخرى التابعة للقوات الأوكرانية ".