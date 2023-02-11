طقس بورسعيد الآن.. هطول أمطار غزيرة وسط غيوم وبرودة شديدة (صور)

بورسعيد ــ محمد فرج

رصدت عدسة اليوم السابع صباح اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة على محافظة بورسعيد وسط حالة من الغيوم وطقس شديد البرودة.

ومن جانبه، أعلن اللواء عادل الغضبان أن الأجهزة التنفيذية تقوم بالتواجد في مختلف الطرق فور سقوط الأمطار بجميع أحياء بورسعيد، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس غير المستقرة.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد كثفت استعداداتها، وهناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارئ قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة.

وأكد أن المحافظة دفعت بعدد كبير من السيارات الناقلة و"الفاكيوم والنافوري" الخاصة بسحب وشفط المياه، والأطقم الفنية، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة لاحتواء المواقف الطارئة خلال فترة سوء الأحوال الجوية .

وأوضح محافظ بورسعيد، بأنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، بالتأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي، ومصارف توزيع المياه والتأكد من كفاءة بالوعات الأمطار في كافة الشوارع خاصة التي تشهد مياه الأمطار.

وأضاف أنه تم التنسيق بين غرف العمليات بالأحياء وبورفؤاد والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للقيام بتطهير بالوعات الأمطار ، فضلا عن تحديد أطقم العمل والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار وأماكن تجمعها، وإعادة توزيعها طبقًا لطبيعة المناطق التي تعرضت للأمطار، لضمان الاستفادة الكاملة منها وموافاة مركز العمليات بأي تداعيات عن حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.



طقس بورسعيد الآن



طقس بورسعيد الآن