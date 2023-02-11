اليوم السابع
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السبت، 11 فبراير 2023 06:03 ص
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أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم تسجل 66 جنيها للكيلو والبيض 102 جنيه

السبت، 11 فبراير 2023 06:00 ص
أسعار الدواجن فى الأسواق اليوم تسجل 66 جنيها للكيلو والبيض 102 جنيه دواجن
كتب ــ إسلام سعيد

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سجلت أسعار الدواجن، استقرارًا في السوق المحلي  للمستهلك وسوق الجملة والمزارع، وسجلت أسعار الدواجن في الجملة نحو 66 جنيهًا تسليم أرض المزرعة فى تعاملات اليوم السبت، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق ما بين 80 و85 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.
 
وبلغ سعر الفراخ البيضاء 66 جنيهًا، وسعر الساسو 76 جنيهًا، والكتكوت الساسو 16 جنيها وأمهات بيضاء 60 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض من 17 إلى 18 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.
 
وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 101 جنيه لسعر الأبيض فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 114 جنيها للكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 102 جنيه للكرتونة.
 
 
 

الدواجن

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