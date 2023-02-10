اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 فبراير 2023 10:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

استقرار أسعار الدواجن فى الأسواق بتعاملات الجمعة 10 فبراير 2023

الجمعة، 10 فبراير 2023 09:00 ص
استقرار أسعار الدواجن فى الأسواق بتعاملات الجمعة 10 فبراير 2023 الدواجن
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت أسعار الدواجن  استقرار في السوق المحلى للمستهلك وسوق الجملة والمزارع،  اليوم الجمعة وسجلت أسعار الدواجن في الجملة نحو 67 جنيهًا تسليم أرض المزرعة فى تعاملات اليوم، فى حين يصل السعر للمستهلك فى الأسواق ما بين 75 و 78 جنيهًا، وقد يختلف هذا السعر بحسب كل منطقة.

 

وبلغ سعر الفراخ البيضاء 66 جنيهًا، سعر الساسو 76 جنيهًا، والكتكوت الساسو 16 جنيه وأمهات بيضاء 60 جنيها للكيلو والكتكوت الأبيض 17 إلى 18 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة وليس السعر النهائى للمستهلك.

 

وتسجل أسعار البيض فى سوق الجملة 94 جنيها لسعر الأبيض فى حين يبلغ سعر البيض البلدى 105 جنيها الكرتونة وبلغ سعر البيض الأحمر 96 جنيها للكرتونة.

 

 


أسعار الدواجن

الدواجن

سعر كرتونة البيض



الموضوعات المتعلقة

الداخلية تواجه احتكار التجار وتضبط أطنان أرز ومواد بناء ودواجن.. التفاصيل

الخميس، 09 فبراير 2023 09:00 ص

لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ توصى بتنفيذ مشروع تربية الثروة الداجنة بالقرى ورعاية صغار المربين.. تقديم حوافز للأسر المنتجة.. ونائب التنسيقية يطالب مراكز الأبحاث بدراسة لتربية الدواجن بالريف من خلال بدائل "العليقة"

الأربعاء، 08 فبراير 2023 03:30 م

"زراعة الشيوخ" توصى بدعم تربية الثروة الداجنة بناء على اقتراح نائب التنسيقية

الأربعاء، 08 فبراير 2023 01:00 م

ارتفاع أسعار الدواجن فى السوق المحلى للمستهلك

الأربعاء، 08 فبراير 2023 09:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة